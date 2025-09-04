Σοβαρό τραυματισμό υπέστη στο πρόσωπό της μια 33χρονη από την Αγγλία που έκανε βουτιά σε πισίνα από τη σκεπή ενός σπιτιού πάνω σε ένα φουσκωτό δελφίνι.

Η 33χρονη Λόρνα, που η Daily Mail γράφει πως είχε πιει μερικά ποτήρια κρασί, φαίνεται στο βίντεο να τρέχει και να πηδάει από την οροφή ενός σπιτιού, καβάλα σε φουσκωτό δελφίνι, και τελικά να πέφτει στο νερό.

«Ήμουν στο σπίτι του αφεντικού μου που έκανε ένα πάρτι και άρχισα να πηδάω στην πισίνα από την οροφή μόνη μου, χωρίς το δελφίνι, και όλοι άρχισαν να το δοκιμάζουν», είπε η Λόρνα, από το Σάρεϊ της Αγγλίας.

«Σκέφτηκα να το πάω ένα βήμα παραπέρα, οπότε έτρεξα μέσα στο σπίτι με ένα δελφίνι κάτω από τη μασχάλη μου και ένα ποτήρι κρασί στο άλλο», περιέγραψε η 33χρονη, εξηγώντας πως όταν έπεσε μέσα στο νερό το πρόσωπό της ήρθε σε επαφή με το φουσκωτό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

«Μέχρι το τέλος του πάρτι, το πρόσωπό μου είχε πρηστεί, έμοιαζα με τον Άνθρωπο-Ελέφαντα. Άρχισα επίσης πολύ γρήγορα να κάνω μελανιές και να έχω ένα μαυρισμένο μάτι», συνέχισε η Λόρνα, εξηγώντας πως στη συνέχεια τηλεφώνησε στη μητέρα της για να την πάει στο νοσοκομείο.

Η 33χρονη, που αποκάλυψε ότι χρειάστηκε περίπου μία εβδομάδα για να επανέλθει το πρόσωπό της στο φυσιολογικό, ελπίζει τώρα να ευαισθητοποιήσει το κοινό, ώστε να μην κάνει το ίδιο λάθος που έκανε εκείνη και παραδέχτηκε ότι ήταν τυχερή που δεν είχε πιο σοβαρούς τραυματισμούς.