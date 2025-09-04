Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι εντόπισαν την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, του τρίτου μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, και ότι επιχειρούν για την αναχαίτισή του.

Χθες έκαναν λόγο περί αναχαίτισης δύο πυραύλων από την Υεμένη, όπου το κίνημα ανταρτών Χούθι ορκίστηκε να εκδικηθεί τον πρωθυπουργό του Γαλέμπ αλ Ράχουι και εννέα υπουργούς του, που έχασαν τη ζωή τους την περασμένη εβδομάδα σε ισραηλινή επιδρομή στη Σανάα.

Πηγή: ΑΠΕ