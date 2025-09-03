Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε παράνομα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και δεν μπορεί πλέον να διακόψει τη χρηματοδότηση έρευνας στο πανεπιστήμιο της Ivy League.

Η απόφαση της δικαστού των ΗΠΑ Άλισον Μπάροους στη Βοστόνη σηματοδοτεί σημαντική νομική νίκη για το Χάρβαρντ, καθώς το πανεπιστήμιο επιδιώκει να κλείσει συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει τη διαμάχη της Λευκής Οικίας με το παλαιότερο και πλουσιότερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Το Χάρβαρντ, με έδρα την Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, έγινε κεντρικό σημείο της εκστρατείας της κυβέρνησης για να χρησιμοποιήσει ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ώστε να επιβάλει αλλαγές στα αμερικανικά πανεπιστήμια, τα οποία ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι επηρεάζονται από αντισημιτικές και «ριζοσπαστικά αριστερές» ιδεολογίες.

Τρία άλλα πανεπιστήμια της Ivy League έκλεισαν συμφωνίες με την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του Κολούμπια, που τον Ιούλιο συμφώνησε να καταβάλει 220 εκατομμύρια δολάρια για να αποκαταστήσει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση έρευνας που είχε ακυρωθεί λόγω ισχυρισμών ότι το πανεπιστήμιο επέτρεψε την ανάπτυξη αντισημιτισμού στο campus του.

Όπως και με το Κολούμπια, η κυβέρνηση Τραμπ προέβη σε ενέργειες κατά του Χάρβαρντ σχετιζόμενες με το κίνημα διαδηλώσεων υπέρ της Παλαιστίνης, το οποίο ταρακούνησε το campus και άλλα πανεπιστήμια μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στις 26 Αυγούστου, ο Τραμπ απαίτησε από το Χάρβαρντ να καταβάλει «τουλάχιστον 500 εκατομμύρια δολάρια» ως μέρος συμφωνίας. «Έχουν φερθεί πολύ άσχημα», είπε στην υπουργό Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον. «Μην διαπραγματευτείς».

Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης κατά του Χάρβαρντ ήταν η ακύρωση εκατοντάδων επιχορηγήσεων που είχαν δοθεί σε ερευνητές, με το σκεπτικό ότι το πανεπιστήμιο δεν έκανε αρκετά για να αντιμετωπίσει τη παρενόχληση των Εβραίων φοιτητών στο campus του.

Η κυβέρνηση Τραμπ στη συνέχεια προσπάθησε να απαγορεύσει σε διεθνείς φοιτητές να φοιτήσουν στο Χάρβαρντ, απείλησε με αφαίρεση της διαπίστευσης του πανεπιστημίου και άνοιξε το ενδεχόμενο περαιτέρω περικοπής χρηματοδότησης, ισχυριζόμενη παραβίαση του ομοσπονδιακού νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων.

Το Χάρβαρντ έχει δηλώσει ότι έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει ότι το campus είναι φιλόξενο για Εβραίους και Ισραηλινούς φοιτητές, οι οποίοι υπέστησαν, όπως παραδέχεται, «απάνθρωπη και καταδικαστέα» συμπεριφορά μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Χάρβαρντ, Άλαν Γκάρμπερ, έχει δηλώσει ότι οι απαιτήσεις της κυβέρνησης ξεπέρασαν κατά πολύ την αντιμετώπιση του αντισημιτισμού και προσπάθησαν παράνομα να ρυθμίσουν τις «διανοητικές συνθήκες» στο campus, ελέγχοντας ποιοι προσλαμβάνονται και ποιοι διδάσκονται.

Αυτές οι απαιτήσεις, που κοινοποιήθηκαν με επιστολή της ομάδας εργασίας της κυβέρνησης στις 11 Απριλίου, περιλάμβαναν την απαίτηση το ιδιωτικό πανεπιστήμιο να αναδιαρθρώσει τη διοίκησή του, να αλλάξει τις διαδικασίες πρόσληψης και εισαγωγής για να διασφαλίσει ιδεολογική ισορροπία και να τερματίσει ορισμένα ακαδημαϊκά προγράμματα.

Μετά την απόρριψη αυτών των απαιτήσεων από το Χάρβαρντ, η κυβέρνηση φέρεται να αντέδρασε εναντίον του, παραβιάζοντας τις προστασίες της ελευθερίας του λόγου του πρώτου τροποποιητικού συντάγματος των ΗΠΑ, κόβοντας απότομα χρηματοδότηση που, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, είναι ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη επιστημονικής και ιατρικής έρευνας.

Η Μπάροους, διορισμένη από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, σε ξεχωριστή υπόθεση έχει ήδη απαγορεύσει στην κυβέρνηση να εμποδίσει τη δυνατότητα του Χάρβαρντ να φιλοξενεί διεθνείς φοιτητές, οι οποίοι αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του φοιτητικού σώματος του πανεπιστημίου.