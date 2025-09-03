«Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» για να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου», δηλώνει ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, σχετικά με την επιχείρηση της κατάληψης της πόλης της Γάζας.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, ανακοίνωσε επίσημα την Τετάρτη την έναρξη της δεύτερης φάσης της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

«Έχουμε εισέλθει στη δεύτερη φάση της Επιχείρησης «Άρματα του Γεδεών» για να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου. Η επιστροφή των ομήρων μας είναι τόσο ηθική όσο και εθνική αποστολή», δήλωσε ο Ζαμίρ στους στρατιώτες στο πεδίο.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες μέρες αφότου ο ισραηλινός στρατός χαρακτήρισε την Πόλη της Γάζας «επικίνδυνη εμπόλεμη ζώνη» την Παρασκευή.

Στις 8 Αυγούστου, το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε ένα σχέδιο του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τη σταδιακή κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, αρχίζοντας από την Πόλη της Γάζας.