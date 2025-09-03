Ζευγάρι στη Νεμπράσκα βρίσκεται υπό κράτηση, καθώς το τεσσάρων μηνών παιδί τους φέρεται να πέθανε από τραύματα που ταιριάζουν με σύνδρομο τινάγματος βρέφους.

Την Πέμπτη, ο Ράιαν, 36 ετών, και η Τάνγια Γκρίνγουντ, 28 ετών, κατηγορήθηκαν για κακοποίηση παιδιού με αποτέλεσμα τον θάνατο, σύμφωνα με τα KOLN και Lincoln Journal Star.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Ράιαν κάλεσε το 911 νωρίς το πρωί της 14ης Αυγούστου, αναφέροντας ότι η κόρη του είχε πεθάνει. Ο ερευνητής Ρόμπερτ Νόρτον δήλωσε ότι ο Ράιαν είπε πως είχε «παίξει σκληρά» με το βρέφος την προηγούμενη μέρα, ενώ το KOLN πρόσθεσεότι η φερόμενη συμπεριφορά προκάλεσε το μωρό να κλαίει.

Ο Ράιαν ισχυρίστηκε ότι το βρέφος ήταν καλά όταν το έλεγξε στις 23:00 και η Τάνγια επιβεβαίωσε ότι η κόρη τους ήταν «απόλυτα καλά». Ο Ράιαν είπε ότι έδωσε στο παιδί ένα μπιμπερό και το έβαλε για ύπνο. Το επόμενο πρωί, ωστόσο, βρήκε την κόρη του αναίσθητη και κρύα, προσπάθησε ανάνηψη (CPR) και στη συνέχεια κάλεσε τη μητέρα του και μετά το 911.

Η Τάνγια είπε στους ερευνητές ότι όταν γύρισε από τα ψώνια στις 13 Αυγούστου, βρήκε την κόρη της να «κλαίει υστερικά», χαρακτηρίζοντας το «το χειρότερο κλάμα που είχα ακούσει ποτέ». Ισχυρίστηκε ότι ήθελε να ζητήσει ιατρική βοήθεια, αλλά ο Ράιαν της είπε να μην το κάνει.

Η νεκροψία έδειξε ότι το παιδί πέθανε από τραυματισμό στον εγκέφαλο, με τα τραύματα να ταιριάζουν με σύνδρομο τινάγματος βρέφους. Το σύνδρομο τινάγματος βρέφους είναι σοβαρός τραυματισμός του εγκεφάλου που προκύπτει από βίαιο τινάγμα ενός βρέφους ή νηπίου, σύμφωνα με το Mayo Clinic.

Τα αρχεία δείχνουν ότι η Τάνγια αναζήτησε πληροφορίες για το σύνδρομο στο διαδίκτυο τις ημέρες μετά τον θάνατο του παιδιού. Ειδικός κακοποίησης παιδιών κατέληξε ότι τα τραύματα δεν ήταν ατύχημα και ότι η έγκαιρη ιατρική βοήθεια θα είχε αυξήσει τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ο Ράιαν συνελήφθη την Τρίτη και η Τάνγια την Πέμπτη. Η Τάνγια ανέφερε στην αστυνομία ότι είχε δει τον σύζυγό της να τινάζει την κόρη τους τον Ιούλιο, με μηνύματα στο κινητό της να επιβεβαιώνουν ότι ο Ράιαν είχε σφίξει το πόδι του βρέφους.

Και οι δύο κατηγορούνται για κακοποίηση παιδιού. Η Τάνγια δεν φέρεται να χτύπησε το παιδί, αλλά κατηγορείται ότι έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο μη ζητώντας ιατρική βοήθεια.

Η εγγύηση ορίστηκε στο 10% των 1,5 εκατ. δολαρίων, δηλαδή 150.000 δολάρια για τον καθένα. Το ζευγάρι θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 1 Οκτωβρίου.