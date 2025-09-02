Τα νοσοκομεία στη Γαλλία έχουν λάβει οδηγίες να αρχίσουν προετοιμασίες για μια «μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση» στην Ευρώπη, σύμφωνα με επιστολή του γαλλικού Υπουργείου Υγείας

Το 2025 έχει ήδη εξελιχθεί σε χρονιά που συνδέεται με απειλές πολέμου στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, έχουμε ακούσει τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, να λέει ότι είτε πρέπει να οπλιστούμε μέχρι τα δόντια είτε να μάθουμε ρωσικά, η γερμανική κυβέρνηση να ζητά από τους δασκάλους να προετοιμάσουν τα παιδιά για πόλεμο, και η ΕΕ να προτείνει στους πολίτες να συγκεντρώσουν προμήθειες για «72ωρο κιτ επιβίωσης».

Τώρα, η Γαλλία αποφάσισε να εμπλακεί στον σχεδιασμό πολέμου, με αναφορές να επισημαίνουν ότι το Υπουργείο Υγείας απέστειλε επιστολή στα νοσοκομεία της χώρας για να προετοιμαστούν για «μεγάλη στρατιωτική κινητοποίηση», θέτοντας ως προθεσμία τον Μάρτιο του 2026.

Η σατιρική εβδομαδιαία εφημερίδα Le Canard enchaîné δημοσίευσε την είδηση, αλλά η υπουργός Υγείας Κατρίν Βωτρίν επιβεβαίωσε αργότερα την πληροφορία.

Σε επιστολή που έστειλε το γαλλικό Υπουργείο Υγείας τον Ιούλιο αναφερόταν ότι τα νοσοκομεία έπρεπε να είναι έτοιμα έως τον Μάρτιο του 2026 για μια πιθανή «μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση».

Προστέθηκε επίσης ότι τα νοσοκομεία έπρεπε να είναι προετοιμασμένα για να περιθάλψουν τόσο τραυματίες Γάλλους όσο και ξένους στρατιώτες και να είναι σε θέση να φροντίσουν 10.000 έως 15.000 άνδρες για διάστημα έως 180 ημερών.

Στην επιστολή, επίσης, περιλαμβάνονταν η δημιουργία ιατρικών σταθμών κοντά σε λιμάνια και αεροδρόμια, ώστε οι στρατιώτες να μεταφέρονται γρήγορα.

Η υπουργός Βωτρίν τόνισε ότι τα μέτρα αποτελούν μέρος υποθετικού σχεδιασμού καταστροφών. «Είναι απολύτως φυσιολογικό για μια χώρα να προβλέπει τις κρίσεις και τις συνέπειές τους. Αυτό αποτελεί μέρος της πρόβλεψης, όπως και η στρατηγική αποθήκευση αποθεμάτων. Δεν ήμουν ακόμη στη θέση μου όταν ξέσπασε η πανδημία του Covid-19, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή δεν είχαμε λόγια για να περιγράψουμε πόσο απροετοίμαστη ήταν η χώρα», δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη.

Οι αναφορές έρχονται εν μέσω σχεδιασμένων κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Zapad 2025 μεταξύ Ρωσίας και Λευκορωσίας, που θα διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου στη Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με κράτη του ΝΑΤΟ όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία.

Ο επικεφαλής της γερμανικής άμυνας, Καρστεν Μπρούερ, ενημέρωσε το ΝΑΤΟ ότι η χώρα του θα βρίσκεται σε επιφυλακή εν όψει των ασκήσεων. «Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι γίνονται προετοιμασίες για επίθεση υπό την κάλυψη της άσκησης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τόσο οι γερμανικές δυνάμεις όσο και το ΝΑΤΟ θα παραμείνουν σε επιφυλακή.

Η προετοιμασία για τον πόλεμο έρχεται λίγους μήνες μετά την έκδοση «οδηγών επιβίωσης» από τη Γαλλία.

Το εγχειρίδιο 20 σελίδων περιέχει 63 μέτρα για το πώς οι Γάλλοι μπορούν να προστατευθούν από ένοπλες συγκρούσεις, φυσικές καταστροφές, βιομηχανικά ατυχήματα και πυρηνικές διαρροές.



Περιλαμβάνει επίσης τα απαραίτητα είδη που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως έξι λίτρα νερό, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, μπαταρίες, φακό, παρακεταμόλη και επιδέσμους.



Ωστόσο, η γαλλική κυβέρνηση επέμεινε ότι η έκδοση του εγχειριδίου δεν οφείλεται στην απειλή που αποτελεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν.