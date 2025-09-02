Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο το βράδυ στο ανατολικό Χιούστον, όταν ένας 11χρονος δέχθηκε πυροβολισμό ενώ συμμετείχε στο παιχνίδι «ding-dong-ditch». Ένας μάρτυρας φέρεται να είδε το παιδί να τρέχει μακριά από ένα σπίτι αφού χτύπησε το κουδούνι, λίγο πριν δεχθεί πυροβολισμό.

Το παιδί πιθανώς ήταν παρέα με άλλα δύο άτομα.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 23:00 στην περιοχή 9700 της οδού Racine. Περιπολούντες αξιωματικοί που ανταποκρίθηκαν στην κλήση βρήκαν τον 11χρονο τραυματισμένο. Μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το μεσημέρι της Κυριακής υπέκυψε από τα τραύματά του.

UPDATE: An 11-year-old Texas boy has died after being shot when he allegedly attempted a door-knocking prank on a neighbor Saturday night, according to police. https://t.co/ELxkXxbVkx — ABC News (@ABC) September 1, 2025

Η αστυνομία του Χιούστον έχει ταυτοποιήσει έναν πιθανό ύποπτο και αναφέρει ότι άνδρας κρατείται. Παράλληλα, ένα άτομο κρατήθηκε για ανάκριση αλλά αφέθηκε ελεύθερο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η Αστυνομία καλεί όποιον έχει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό να επικοινωνήσει μαζί της.

Το τραγικό αυτό γεγονός υπογραμμίζει τους κινδύνους που κρύβουν ακόμη και τα φαινομενικά αθώα παιχνίδια και έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Χιούστον.