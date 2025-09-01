Κίνδυνος έξωσης για το Antico Caffè Greco, το ιστορικό καφέ στην οδό Via dei Condotti στη Ρώμη.

Το καφέ λειτουργεί από το 1760 και υπήρξε σημείο συνάντησης για καλλιτέχνες και διανοούμενους όπως ο Λεοπάρντι, ο Ντ’Αννούντσιο, ο Νίτσε και ο Μπωντλαίρ.

Η νέα εντολή έξωσης αναβλήθηκε ξανά μετά από συνάντηση των αντίδικων πλευρών. Παρόντες ήταν, σύμφωνα με το agenzianova, ο δικαστικός επιμελητής, ο διευθυντής του καφέ και ο δημόσιος κατήγορος, ήτοι ο Κάρλο Πελεγκρίνι, νομικός εκπρόσωπος και σύζυγος της ιδιοκτήτριας Φλάβια Ιότσι, και οι δικηγόροι Ούγκο Λιμεντάνι και Αλεσάντρο Τσιτσιαρέλι, που εκπροσωπούν το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο, το οποίο είναι και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

«Πολλά μπορούν να αλλάξουν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου. Θα σώσουμε αυτό το μέρος και θα το ανοίξουμε ξανά μόλις τελειώσουν οι διακοπές», δήλωσε ο Πελεγκρίνι, προσθέτοντας ότι «το Ισραηλιτικό Νοσοκομείο απέρριψε με απίστευτο τρόπο πρόταση για νέο συμβόλαιο ύψους 800.000 ευρώ ετησίως, ποσό που, βάσει του χρονικού ορίζοντα πληρωμής, ξεπερνά ακόμη και όσα προβλέπονται στο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης του νοσοκομείου».

Η διαμάχη μεταξύ των διαχειριστών και του Ισραηλιτικού Νοσοκομείου διαρκεί οκτώ χρόνια, από το 2017, όταν έληξε το μισθωτήριο και το ίδρυμα αξίωσε την ανάκτηση της ιδιοκτησίας. Πρόκειται για μια μακρά και περίπλοκη νομική υπόθεση, με καμπή τον Ιούλιο του 2023, όταν το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επικύρωσε τη λήξη της μίσθωσης, δικαιώνοντας το νοσοκομείο και διατάσσοντας την έξωση του ιστορικού καφέ, η οποία, ωστόσο, έχει αναβληθεί αρκετές φορές μέχρι σήμερα.

Από την άλλη πλευρά, ο δικηγόρος Λιμεντάνι, ανέφερε: «Είναι απολύτως απογοητευτικό να μην μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, πέρα από την τεράστια οικονομική ζημία που υφίσταται το νοσοκομείο, καθώς απομακρύνονται κεφάλαια από τη δημόσια υγεία». Ο δικηγόρος Αλεσάντρο Τσιτσιαρέλι συμφώνησε, τονίζοντας: «Στις 22 Σεπτεμβρίου θα υπάρξει νέα παρέμβαση για την τελική εφαρμογή της δικαστικής απόφασης».

Εν τω μεταξύ, οι υπάλληλοι του καφέ βρίσκονται σε διακοπές. Στη βιτρίνα υπάρχει πινακίδα που γράφει: «Κλειστό λόγω διακοπών».