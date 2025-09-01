«Σαφώς ανεπαρκής» παραδέχθηκε σήμερα ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, πως υπήρξε η πολιτική για την πρόληψη των πυρκαγιών, καθώς ο Αύγουστος σηματοδοτήθηκε από ιστορικών διαστάσεων πυρκαγιές στη χώρα.

«Είχαμε μια σαφώς ανεπαρκή πολιτική πρόληψης, κάτι που αντανακλάται, για παράδειγμα, στην απουσία εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, στην απουσία εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης ή πρόβλεψης ή στο γεγονός ότι ορισμένες περιφέρειες δεν διαθέτουν αρκετούς πυροσβέστες ή δασικές μονάδες πυρόσβεσης», δήλωσε ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας ένα «εθνικό σύμφωνο κατά της κλιματικής έκτακτης ανάγκης».

Περισσότερα από 3.430.000 στρέμματα έχουν καεί στην Ισπανία από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS) που ανήκει στο ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, με τον αριθμό να αποτελεί ρεκόρ για τη χώρα.

Το 2022 ήταν μέχρι σήμερα η χειρότερη χρονιά ως προς τις καμένες εκτάσεις στην Ισπανία με 3.060.000 στρέμματα απανθρακωμένης γης.

Η Πορτογαλία έχει το ευρωπαϊκό ρεκόρ από την τήρηση στοιχείων το 2006 με 5.630.000 στρέμματα καμένης γης το 2017 σε φωτιές κατά τις οποίες πέθαναν 119 άνθρωποι. Περίπου 2.160.000 στρέμματα έχουν καεί από την αρχή του έτους στη χώρα.

