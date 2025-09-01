Στη δεκαετία του 1980, όταν το διαδίκτυο βρισκόταν ακόμα στα πρώτα του βήματα, οι χώρες λάμβαναν τις δικές τους μοναδικές διευθύνσεις ιστότοπων για να πλοηγηθούν σε αυτόν τον νέο ψηφιακό κόσμο. Όπως το «.us» για τις ΗΠΑ ή το «.uk» για το Ηνωμένο Βασίλειο ή «.gr» για την Ελλάδα.

Σταδιακά, σχεδόν κάθε χώρα απέκτησε διεύθυνση βασισμένη είτε στο αγγλικό όνομά της είτε στη δική της γλώσσα. Έτσι, το μικρό νησί της Καραϊβικής, Ανγκουίλα, απέκτησε τη διεύθυνση .ai.

Αυτό που η Ανγκουίλα δεν γνώριζε τότε ήταν ότι αυτή η διεύθυνση θα γινόταν μελλοντικό «λαχείο».

Πώς η Ανγκουίλα αξιοποίησε την τεχνητή νοημοσύνη

Με την εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), όλο και περισσότερες εταιρείες και άτομα πληρώνουν την Ανγκουίλα, βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, για να εγγράψουν νέους ιστότοπους με την κατάληξη .ai.

Για παράδειγμα, ο Αμερικανός τεχνολογικός επιχειρηματίας Dharmesh Shah ξόδεψε νωρίτερα φέτος περίπου 700.000 δολάρια για τη διεύθυνση you.ai.

Μιλώντας στο BBC, ο κ. Shah δήλωσε ότι την αγόρασε επειδή είχε «μια ιδέα για ένα προϊόν AI που θα επέτρεπε στους ανθρώπους να δημιουργούν ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους που θα μπορούσαν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες για λογαριασμό τους».

Ο αριθμός των ιστοτόπων με κατάληξη .ai έχει αυξηθεί πάνω από δέκα φορές τα τελευταία πέντε χρόνια και έχει διπλασιαστεί μόνο τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με ιστοσελίδα που παρακολουθεί τις εγγραφές ονομάτων domain.

Ο τουρισμός βασική πηγή εσόδων του νησιού, αλλά οι τυφώνες δυσκολεύουν την κατάσταση

Η πρόκληση για την Ανγκουίλα, που έχει μόλις 16.000 κατοίκους, είναι πώς να αξιοποιήσει αυτή τη σημαντική τύχη και να την μετατρέψει σε μακροχρόνια και βιώσιμη πηγή εισοδήματος.

Όπως και άλλα μικρά νησιά της Καραϊβικής, η οικονομία της Ανγκουίλα βασίζεται στον τουρισμό. Πρόσφατα, προσελκύει επισκέπτες στην αγορά πολυτελών ταξιδιών, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Το τμήμα στατιστικών της Ανγκουίλα αναφέρει ότι πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ επισκεπτών στο νησί, με 111.639 άτομα να φτάνουν στις ακτές του.

Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας της Ανγκουίλα είναι ευάλωτος σε καταστροφές από τυφώνες κάθε φθινόπωρο. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του τόξου των Καραϊβικών νησιών, ακριβώς μέσα στη ζώνη των τυφώνων του Βόρειου Ατλαντικού.

Έτσι, η αύξηση εισοδήματος από την πώληση διαδικτυακών διευθύνσεων παίζει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της οικονομίας του νησιού, καθιστώντας το πιο ανθεκτικό στις οικονομικές ζημιές που μπορεί να φέρουν οι καταιγίδες. Αυτό επισημάνθηκε και σε πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) για την Ανγκουίλα.

Στο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2025, η κυβέρνηση της Ανγκουίλα αναφέρει ότι το 2024 κέρδισε 105,5 εκατ. Δολάρια Ανατολικής Καραϊβικής ($39 εκατ.) από την πώληση domain names, σχεδόν το ένα τέταρτο (23%) των συνολικών εσόδων της. Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 37%, σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Η κυβέρνηση της Ανγκουίλα αναμένει ότι τα έσοδα από το .ai θα αυξηθούν σε 132 εκατ. Δολάρια Ανατολικής Καραϊβικής φέτος και σε 138 εκατ. το 2026. Υπάρχουν ήδη πάνω από 850.000 domains .ai, ενώ ήταν λιγότερα από 50.000 το 2020.

Πώς το νησί Ανγκουίλα διαχειρίζεται τη νέα πηγή εσόδων του

Ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, η Ανγκουίλα υπάγεται στη βρετανική κυριαρχία, αλλά διαθέτει υψηλό επίπεδο εσωτερικής αυτοδιοίκησης.

Για να διαχειριστεί τα αυξανόμενα έσοδα από τα domains, τον Οκτώβριο του 2024 η Ανγκουίλα υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, την Identity Digital, που ειδικεύεται στη διαχείριση ονομάτων domain.

Στην αρχή του έτους, η Identity Digital μετέφερε τη φιλοξενία όλων των .ai domains από servers της Ανγκουίλα στο δικό της παγκόσμιο δίκτυο, για να αποφευχθούν διακοπές λόγω τυφώνων ή άλλων κινδύνων, όπως διακοπές ρεύματος.

Το ακριβές κόστος των .ai domains δεν είναι γνωστό, αλλά οι τιμές εγγραφής ξεκινούν περίπου από 150 έως 200 δολάρια, με τέλη ανανέωσης ανά δύο χρόνια στο ίδιο περίπου επίπεδο.

Παράλληλα, τα πιο περιζήτητα domains πωλούνται σε δημοπρασίες, με τιμές που φτάνουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Οι ιδιοκτήτες τους πληρώνουν τα ίδια μικρά τέλη ανανέωσης με όλους τους άλλους.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση της Ανγκουίλα εισπράττει τα έσοδα, με την Identity Digital να παίρνει περίπου 10%. Η αξιοποίηση αυτού του εισοδήματος με βιώσιμο τρόπο αποτελεί στόχο του νησιού. Τα αυξανόμενα έσοδα αναμένεται να χρηματοδοτήσουν νέο αεροδρόμιο, βελτιώσεις στην υποδομή και πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη.

Καθώς οι καταχωρήσεις .ai πλησιάζουν το ένα εκατομμύριο, οι κάτοικοι της Ανγκουίλα ελπίζουν ότι αυτά τα έσοδα θα διαχειριστούν με ασφάλεια και θα επενδυθούν στο μέλλον τους.

Η πιο ακριβή αγορά .ai domain είναι το you.ai του κ. Shah, συνιδρυτή της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού Hubspot. Ο ίδιος έχει αρκετές άλλες διευθύνσεις .ai, αλλά το you.ai δεν είναι ακόμη ενεργό λόγω άλλων έργων του.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι δημοπρασίες .ai είδαν σημαντικές πωλήσεις. Τον Ιούλιο, το cloud.ai πωλήθηκε για περίπου 600.000 δολάρια και το law.ai για 350.000 δολάρια νωρίτερα τον ίδιο μήνα.

Η Ανγκουίλα δεν είναι η πρώτη περίπτωση: το μικρό νησί του Ειρηνικού Τουβαλού υπέγραψε το 1998 αποκλειστική συμφωνία για το .tv domain, αρχικά για 2 εκατ. δολάρια ετησίως, που αργότερα αυξήθηκαν σε 5 εκατ.