Υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός φαίνεται να τάσσεται η πλειοψηφία των Ουκρανών, αλλά μόνο αν παρασχεθούν σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας, όπως δείχνει δημοσκόπηση.

Από τους 1.600 Ουκρανούς που συμμετείχαν στην έρευνα, το 75% θεωρεί τις εγγυήσεις ασφαλείας από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Ukrainian Rating Group.

Εν μέσω των προσπαθειών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στις ουκρανικές εκκλήσεις για αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας, που αποσκοπούν στην αποτροπή της Ρωσίας να εξαπολύσει νέα επίθεση στο μέλλον κατά της γειτονικής της χώρας, σε περίπτωση που επιτευχθεί μια συμφωνία ειρήνης.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 82% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις είναι μια ρεαλιστική πορεία για τον τερματισμό του πολέμου. Από αυτούς, το 62% τάσσεται υπέρ της συμμετοχής άλλων χωρών για να βοηθήσουν στην επίτευξη συμβιβασμού, ενώ το 20% στηρίζει άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Μόσχα.

Από τους συμμετέχοντες στην έρευνα, το 59% στηρίζει τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επιδίωξη ενός συμβιβασμού, ενώ το 20% δηλώνει ότι θέλει ο πόλεμος να συνεχιστεί μέχρι να ανακτηθεί πλήρως η επαρχία του Ντονμπάς και η χερσόνησος της Κριμαίας.

Μόνο το 13% υποστηρίζει την επιστροφή στα σύνορα προ της ρωσικής εισβολής στις 23 Φεβρουαρίου 2022, τα οποία θα απέκλειαν την Κριμαία και το Ντονμπάς.

Η έρευνα του Ukrainian Rating Group έγινε με δείγμα 1.600 ατόμων στην Ουκρανία και διεξήχθη στο χρονικό διάστημα μεταξύ 21 και 23 Αυγούστου.

