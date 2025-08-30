Ένα απίστευτο κατόρθωμα πέτυχαν οι αδελφοί ΜακΛέιν από το Εδιμβούργο, ολοκληρώνοντας τη διάσχιση του Ειρηνικού Ωκεανού με κωπηλασία σε χρόνο ρεκόρ. Ο Ίουαν (33), ο Τζέιμι (31) και ο Λάχλαν ΜακΛέιν (27) τερμάτισαν το ταξίδι των 14.500χιλιομέτρων από το Περού στην Αυστραλία σε 139 ημέρες, 5 ώρες και 52 λεπτά, γράφοντας ιστορία.

Τα τρία αδέρφια ξεκίνησαν από τη Λίμα στις 12 Απριλίου και έφτασαν στο Κερνς της Αυστραλίας το Σάββατο, όπου τους υποδέχθηκαν θερμά πάνω από 50 συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές. Η υποδοχή ήταν γεμάτη συγκίνηση, καθώς το πλήρωμα είχε περάσει σχεδόν πέντε μήνες στη θάλασσα, αντιμετωπίζοντας κακουχίες και ελλείψεις.

Το Rose Emily με το οποίο έκαναν το εκπληκτικό ταξίδι στον Ειρηνικό Ωκεανό

«Δεν θα εκπλήξω κανέναν αν πω ότι το μόνο που θέλω είναι μια πίτσα», είπε ο Τζέιμι, εξηγώντας ότι τις τελευταίες ημέρες οι προμήθειες είχαν σχεδόν εξαντληθεί. Παρά την κούραση, αναγκάστηκαν να εντείνουν τον ρυθμό τους ώστε να φτάσουν στον προορισμό πριν ξεμείνουν τελείως από τροφή. «Αυτό που μας έλειψε περισσότερο ήταν τα απλά πράγματα, ένα ντους, ένα κρεβάτι, ακόμα και το να ακουμπάς σε κάτι σταθερό», πρόσθεσε.

Η αποστολή δεν έλειψε από κινδύνους. Ο Ίουάν και ο Τζέιμι υπέφεραν από έντονη ναυτία για τις δύο πρώτες εβδομάδες, ενώ ο νεότερος αδελφός, Λάχλαν, παρασύρθηκε από τα κύματα στη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας και σώθηκε την τελευταία στιγμή από τον Ίουάν. Οι τρεις τους περνούσαν έως και 14 ώρες ημερησίως στο κουπί, μέσα σε ακραίες συνθήκες, σε ένα σκάφος που σχεδίασαν και κατασκεύασαν οι ίδιοι. Το ονόμασαν Rose Emily, προς τιμήν της αδερφής τους που χάθηκε κατά την εγκυμοσύνη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ΜακΛέιν γράφουν ιστορία. Το 2020 κατέκτησαν τον Ατλαντικό Ωκεανό σε 35 ημέρες, καταρρίπτοντας τρία παγκόσμια ρεκόρ και γίνοντας τα πρώτα τρία αδέρφια που διέσχισαν ποτέ ωκεανό μαζί.

Με την αποστολή στον Ειρηνικό, οι αδελφοί συγκέντρωσαν ήδη πάνω από 800.000 λίρες για έργα καθαρού νερού στη Μαδαγασκάρη, μέσω του ιδρύματος Maclean Foundation, που δημιούργησαν με τον πατέρα τους, Τσαρλς. Στόχος τους είναι να φτάσουν το 1 εκατομμύριο. Στην προσπάθειά τους έχουν στηρίξει διάσημοι, όπως οι ηθοποιοί Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Μαρκ Γουόλμπεργκ και ο μπασίστας των Red Hot Chili Peppers, Φλι.



