Η Δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ αναδείχθηκε την Τρίτη νικήτρια των εκλογών για τη θέση κυβερνήτη της Βιρτζίνια, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των NBC News και CBS News, σε μια αναμέτρηση που θεωρήθηκε δείκτης τάσεων μετά από εννέα μήνες διακυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο.

Πρώην πράκτορας της CIA, 46 ετών, η Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ θεωρείτο φαβορί της κούρσας. Θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα αναλάβει το αξίωμα σε αυτή την πολιτεία των ανατολικών ΗΠΑ, όπου τα τελευταία τέσσερα χρόνια το κατείχε ο ρεπουμπλικάνος Γκλεν Γιάνγκιν· είναι αξιοσημείωτο πως ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε κέρδισε στην πολιτεία αυτή σε προεδρικές εκλογές.