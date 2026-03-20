Ο έμπειρος και διεθνής εξτρέμ έχει μία σταθερή στάση γύρω από το μέλλον του στην ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έχει επικοινωνήσει με κάθε τρόπο ότι θέλει να μείνει στον Ολυμπιακό και την επόμενη χρονιά. Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός – που φέτος αντιμετώπισε και θέματα τραυματισμών και ετοιμότητας γενικότερα – επιζητά να συνεχίσει στο Λιμάνι και την καινούργια αγωνιστική περίοδο και ενώ βρίσκεται στην τρίτη θητεία του.

Συγκεκριμένη ρήτρα αγοράς δεν υπάρχει και μένει να φανεί το τι θα προκύψει από τον τελικό κύκλο των συζητήσεων όλων των εμπλεκόμενων πλευρών (και φυσικά και της Αλ Σαμπάμπ, όπου ανήκει ο παίκτης). Ο Ποντένσε φέτος έχει 2 γκολ και 8 ασίστ σε 28 αγώνες.