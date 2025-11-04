Σημαντικά λάθη και παραλείψεις στη διαχείριση της υπόθεσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) αναγνώρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επιρρίπτοντας την ευθύνη στην προηγούμενη διοίκηση του οργανισμού.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 το βράδυ της Τετάρτης, χαρακτήρισε την υπόθεση του σχεδιαζόμενου κλεισίματος καταστημάτων των ΕΛΤΑ ως «αρκετά μεγάλη επικοινωνιακή και επιχειρησιακή αστοχία». Τόνισε ότι πρόκειται για μια «νευραλγική υπηρεσία», επισημαίνοντας πως οι αποφάσεις για τη λειτουργία και την πορεία της, από το 2018 και μετά, ελήφθησαν από τη διοίκησή της, η οποία υπάγεται στην εποπτεία του Υπερταμείου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε την ευθύνη στην απελθούσα διοίκηση Σκλήκα, εξηγώντας ότι το σχέδιο για το κλείσιμο 204 καταστημάτων δεν επικοινωνήθηκε σωστά και πως θα έπρεπε να έχει προηγηθεί συζήτηση με την κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις «χωρίς να έχει ως στόχο την εύνοια του κόσμου», σημειώνοντας πως αυτή η τακτική στο παρελθόν «κόστισε ακριβά».

Όπως ανέφερε, το κλείσιμο των 204 καταστημάτων κρίθηκε αναγκαίο, καθώς τα ΕΛΤΑ εισέρχονται σε νέα εποχή, με μόλις το 10% των εσόδων να προέρχεται πλέον από την παρουσία πελατών στα καταστήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 90% των πολιτών επιλέγει πλέον την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση για αλληλογραφία και συναλλαγές με τα ΕΛΤΑ.

Ο κ. Μαρινάκης αποκάλυψε ότι πριν από έναν μήνα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με κυβερνητικά στελέχη, όπου η διοίκηση του οργανισμού παρουσίασε το σχέδιο δράσης της και ενημέρωσε πως «εν ευθέτω χρόνω θα προχωρούσε στο κλείσιμο των καταστημάτων». Όπως είπε, «δεν υπάρχει τίποτα εν κρυπτώ», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα ΕΛΤΑ δεν είχαν κοινοποιήσει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και τη λίστα με τα καταστήματα που θα έκλειναν.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι «κανένας συμπολίτης μας δεν θα μείνει χωρίς κάλυψη», επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης πως «κανένας πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, κανένας συνταξιούχος χωρίς σύνταξη, κανένας εργαζόμενος χωρίς δουλειά». Τόνισε επίσης ότι εντός τριών μηνών θα ξεκινήσει διάλογος για τη διαδικασία εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, σημειώνοντας πως ο εκσυγχρονισμός του οργανισμού αποτελεί «μονόδρομο».

Απαντώντας στις αντιδράσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε ότι είναι «ιερός ο ρόλος του βουλευτή» ως κρίκου ενημέρωσης για ζητήματα που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες. Αναφερόμενος στα 200 εκατ. ευρώ που δόθηκαν στα ΕΛΤΑ, είπε ότι η αποτυχία τους να γίνουν ανταγωνιστικά θα εξεταστεί από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές και ότι η διοίκηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

Όσον αφορά την επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, σχολίασε πως αποτελεί «ευχάριστο ανάγνωσμα, έστω και ως μυθιστόρημα», ενώ χαρακτήρισε το λεγόμενο «rebranding» του πρώην πρωθυπουργού ως επικοινωνιακή κίνηση χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «ο Αλέξης Τσίπρας “δραπέτευσε”» με την αποχώρησή του από τη Βουλή και χαρακτήρισε το τρίτο Μνημόνιο «το πιο αχρείαστο και το πιο μεγάλο».

Τέλος, αναφερόμενος στην υπόθεση της βεντέτας στα Βορίζια, επεσήμανε ότι είναι λογικό να εξεταστεί η αυστηροποίηση των όρων για την οπλοφορία και την οπλοκατοχή, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανιστεί η εγκληματικότητα». Διαβεβαίωσε πως η Αστυνομία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση της νομιμότητας.