Με γκολ του ΜακΆλιστερ η Λίβερπουλ νίκησε με 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Μπάγερν Μονάχου περνούσε με 2-1 από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι αγώνες του Άνφιλντ και του Παρκ Ντε Πρενς ήταν οι δύο πιο εμπορικοί της Τρίτης (4/11) και αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί, ενώ στα άλλα παιχνίδια της ημέρας δεν υπήρξε κάποια μεγάλη έκπληξη.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (4/11)

Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0

Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1

Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1

Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1

Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2

Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0