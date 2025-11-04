Με γκολ του ΜακΆλιστερ η Λίβερπουλ νίκησε με 1-0 τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League, την ίδια ώρα που η Μπάγερν Μονάχου περνούσε με 2-1 από την έδρα της Παρί Σεν Ζερμέν.
Οι αγώνες του Άνφιλντ και του Παρκ Ντε Πρενς ήταν οι δύο πιο εμπορικοί της Τρίτης (4/11) και αυτοί που πανηγύρισαν ήταν οι Άγγλοι και οι Γερμανοί, ενώ στα άλλα παιχνίδια της ημέρας δεν υπήρξε κάποια μεγάλη έκπληξη.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (4/11)
Νάπολι – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 0-0
Σλάβια Πράγας – Άρσεναλ 0-3
Ατλέτικο Μαδρίτης – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-1
Μπόντο Γκλιμτ – Μονακό 0-1
Γιουβέντους – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-1
Λίβερπουλ – Ρεάλ Μαδρίτης 1-0
Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 1-2
Τότεναμ – Κοπεγχάγη 4-0