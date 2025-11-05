Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος, Μίκι Σέριλ, αναμένεται να αναλάβει τη θέση της κυβερνήτη στο Νιου Τζέρζι, σύμφωνα με στατιστικές προβολές των τηλεοπτικών δικτύων Fox News και NBC News. Παράλληλα, η δημοκρατική Άμπιγκεϊλ Σπάνμπεργκερ φαίνεται να έχει κερδίσει στη Βιρτζίνια, σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις που θεωρήθηκαν κρίσιμες για την αξιολόγηση του πρώτου σταδίου της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στο Νιου Τζέρζι κυβερνήτης ήταν ήδη, επί οκτώ χρόνια, δημοκρατικός: ο Φιλ Μέρφι. Όπως και στην περίπτωση της Βιρτζίνιας, ο κ. Τραμπ ουδέποτε κέρδισε προεδρικές εκλογές στην πολιτεία αυτή. Ωστόσο ο μεγιστάνας μείωσε σημαντικά τη διαφορά εκεί το 2024, κυρίως στο ισπανόφωνο τμήμα του εκλογικού σώματος.