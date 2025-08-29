Η Τουρκία έχει κλείσει τον εναέριο χώρο της για ισραηλινά αεροσκάφη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

«Έχουμε διακόψει εντελώς το εμπόριό μας με το Ισραήλ. Δεν επιτρέπουμε στα τουρκικά πλοία να πηγαίνουν σε ισραηλινά λιμάνια. Δεν επιτρέπουμε στα αεροσκάφη τους να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», είπε κατά τη διάρκεια ειδικής κοινοβουλευτικής συζήτησης για τη Γάζα στην Άγκυρα.

Η Τουρκία είχε διακόψει τους άμεσους εμπορικούς δεσμούς με το Ισραήλ τον Μάιο του προηγούμενου έτους, απαιτώντας μόνιμη κατάπαυση του πυρός και άμεση είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Το 2023 οι δύο χώρες πραγματοποίησαν εμπόριο αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν την προηγούμενη εβδομάδα ότι επιβλήθηκε απαγόρευση στη θαλάσσια κυκλοφορία που συνδέεται με το Ισραήλ, αν και δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως γράφει το AP, τα ισραηλινά πλοία απαγορεύτηκε να δέσουν στην Τουρκία και τα πλοία με τουρκική σημαία δεν επιτράπηκε να εισέλθουν σε ισραηλινά λιμάνια.

Η Άγκυρα έχει ασκήσει σκληρή κριτική στις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αναφέρεται επανειλημμένα στις ενέργειες του Ισραήλ ως γενοκτονία και να συγκρίνει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Χίτλερ.