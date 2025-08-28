Ένα νομοσχέδιο που αυξάνει τις υποχρεώσεις των κολοσσών του διαδικτύου αναφορικά με την προστασία των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υιοθέτησε χθες, Τετάρτη, το Κογκρέσο της Βραζιλίας, έπειτα από ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλεκόταν ένας influencer, ο οποίος φέρεται να εκμεταλλευόταν σεξουαλικά παιδιά.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Γερουσία μία εβδομάδα αφότου είχε υιοθετηθεί από τη Βουλή. Θα τεθεί σε ισχύ έναν χρόνο μετά την επικύρωσή του από τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο νέος νόμος

Ο νέος νόμος αναγκάζει τις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να συνδέουν τους λογαριασμούς των χρηστών τους που είναι κάτω των 16 ετών με αυτούς των γονιών τους. Οι γονείς θα μπορούν να ελέγχουν ποιος έρχεται σε επαφή με τα παιδιά τους μέσω των social media.

Παράλληλα, οι πλατφόρμες θα πρέπει «να ελέγχουν και να περιορίζουν, στο μέτρο των τεχνικών δυνατοτήτων τους, το περιεχόμενο που έχει σαφή στόχο την προσέλκυση των παιδιών».

Εξάλλου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν τις αρχές για «περιεχόμενο που θα μπορούσε να αποτελεί σεξουαλική εκμετάλλευση ή κακοποίηση».

Οι Βραζιλιάνοι βουλευτές είχαν εγκρίνει το νομοσχέδιο με μεγάλη πλειοψηφία στις 20 Ιουλίου. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε ξεσπάσει σκάνδαλο με έναν influencer, ο οποίος αναρτούσε στον λογαριασμό του στο Instagram περιεχόμενο με ημίγυμνους ανήλικους που συμμετείχαν σε αισθησιακούς χορούς.

Το νομοσχέδιο έχει στόχο να αναγκάσει τις πλατφόρμες να ελέγχουν πιο αυστηρά την ηλικία των χρηστών τους.

Σοβαρές συνέπειες για τους παραβάτες

Οι εταιρείες που παραβιάζουν τον νόμο κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 50 εκατ. ρεάλ (7,8 εκατ. ευρώ), μπλοκάρισμα ή και απαγόρευση για την περίπτωση υποτροπής.

Οι αρχές της Βραζιλίας θεωρούν απαραίτητη την υιοθέτηση ρυθμιστικού πλαισίου για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε μια χώρα όπου η πλειονότητα των 200 εκατ. κατοίκων της είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο.

Η Βραζιλία έγινε μία από τις πρώτες χώρες που έλαβαν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι που την έχει φέρει σε αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. Το 2024, δικαστήρια είχαν μπλοκάρει επί 40 ημέρες το Χ στη Βραζιλία επειδή δεν είχε σεβαστεί τους κανόνες για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Αυτή την εβδομάδα, ο Λούλα δήλωσε ότι «η κοινωνία θα είναι συνεχώς υπό απειλή αν δεν υιοθετηθεί ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Big Tech», τους κολοσσούς του διαδικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ