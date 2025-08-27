Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δέχθηκε επίθεση με αντικείμενα την Τετάρτη, καθώς εξαγριωμένοι διαδηλωτές τού πέταξαν πέτρες και μπουκάλια, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για σκάνδαλο διαφθοράς που φέρεται να σχετίζεται με τη συνοδεία του, σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP.

Ο Μιλέι, ο οποίος επέβαινε σε όχημα της προεδρίας στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες για να προωθήσει το κόμμα του ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου, απομακρύνθηκε από τις υπηρεσίες ασφαλείας του και δεν τραυματίστηκε, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του Μανουέλ Αντόρνι.

“FENÓMENO BARRIAL”



Porque Javier Milei y sus candidatos tuvieron que salir huyendo luego de que la gente quisiera lincharlo por robarle a los discapacitados.

pic.twitter.com/K5g2qRMiYf — Tendencias Mundiales (@porqetendencias) August 27, 2025

Ο Αντόρνι έγραψε στην πλατφόρμα X ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τουλάχιστον μία γυναίκα, οπαδός του υπερφιλελεύθερου προέδρου, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.