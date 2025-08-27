Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι «αναπόφευκτη» στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (…) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ