Σε μια πενθήμερη διαδικασία δοκιμών υποβλήθηκε πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια της στα τέλη Σεπτεμβρίου η γέφυρα Huajiang Grand Canyon στην Κίνα, που όταν ολοκληρωθεί θα είναι η υψηλότερη στον κόσμο.

Το BBC γράφει πως αυτή η δοκιμή φορτίου είναι το τελευταίο βήμα πριν η γέφυρα μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής και να δοθεί στην κυκλοφορία. Μια ομάδα δοκιμών οδήγησε 96 φορτηγά σε καθορισμένα σημεία για να ελέγξει τη δομική ακεραιότητα της κατασκευής.

Φτάνοντας τα 625 μέτρα πάνω από ένα ποτάμι στην επαρχία Guizhou, η γέφυρα, όταν ολοκληρωθεί, θα καταρρίψει το ρεκόρ τόσο για την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο όσο και για τη μεγαλύτερη γέφυρα που έχει κατασκευαστεί σε ορεινή περιοχή.

The Huajiang Grand Canyon Bridge, poised to become the tallest bridge in the world, has passed a crucial load test. 96 heavy-duty trucks formed a 3,300-ton convoy on the bridge, which is set to open later this year in China. #Bridge #LoadTest #China pic.twitter.com/1flgrmNjct — China Xinhua News (@XHNews) August 26, 2025

Η κατασκευή της γέφυρας ξεκίνησε σύμφωνα με την ιστοσελίδα chinadaily τον Ιανουάριο του 2022 με το κύριο άνοιγμα της να ενώνεται νωρίτερα μέσα στον χρόνο. Θα έχει μήκος 2.890 μέτρα από άκρη σε άκρη, με το κεντρικό της άνοιγμα να εκτείνεται 1.420 μέτρα. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη της γέφυρας θα μειώσει τη διάρκεια του ταξιδιού που μέχρι τώρα γινόταν μέσα από το φαράγγι, από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά.