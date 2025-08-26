Ένα 11χρονο κορίτσι που έψαχνε το χαμένο σκυλί της, απήχθη και υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από έναν άνδρα που φέρεται να προσποιούταν ότι ήταν υπάλληλος του τμήματος ελέγχου ζώων, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σαν Μπερναντίνο.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πιθανή απαγωγή περίπου στις 8:50 μ.μ. την Τρίτη 19 Αυγούστου στην πόλη Highland της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, το υποτιθέμενο θύμα κατάφερε να ξεφύγει από τον απαγωγέα της και να βρει το δρόμο για το σπίτι της.

Μια αστυνομική έρευνα οδήγησε γρήγορα την αστυνομία στον 57χρονο Γκιγιέρμο Κασκάντε, ο οποίος, σύμφωνα με δελτίο τύπου του τμήματος, «οδηγούσε ένα παλιό λευκό φορτηγάκι τύπου ασθενοφόρου», όταν «πλησίασε το θύμα ενώ αυτή έψαχνε τον χαμένο σκύλο της».

On Tuesday, August 19, 2025, an 11-year-old girl left her home near San Francisco Street and 14th Street in Highland to look for her missing dog. Guillermo Humberto Cascante, a 57-year-old resident of San Bernardino, approached her in an older white ambulance-style van. He… pic.twitter.com/ym1lwrmDxL — X Case Files (@XCaseFiles) August 24, 2025



«Ο Κασκάντε προσποιήθηκε ότι εργαζόταν για την Υπηρεσία Ελέγχου Ζώων και προσφέρθηκε να βοηθήσει το θύμα να βρει το σκύλο της», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη. Δυστυχώς, σύμφωνα με την αστυνομία, η υποτιθέμενη στρατηγική ήταν επιτυχής, καθώς ο δράστης κατάφερε να πείσει το κορίτσι να μπει στο όχημά του, οπότε και, σύμφωνα με τις αρχές, έφυγε με αυτήν μέσα.

Με το θύμα μέσα στο φορτηγάκι, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ύποπτος φέρεται να «έβγαλε ένα πιστόλι, οδήγησε το θύμα σε όλη την πόλη και την κακοποίησε».

Στη συνέχεια, σταμάτησε περίπου πέντε τετράγωνα μακριά από το σημείο όπου την είχε πάρει και «άφησε το θύμα να βγει από το φορτηγάκι», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Η αστυνομία αναφέρει ότι το κορίτσι κατάφερε να επιστρέψει στο σπίτι της, ενώ «ο ύποπτος διέφυγε από το σημείο».

Οι αστυνομικοί έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες τόσο του φορτηγού όσο και του υπόπτου, καθώς πιστεύουν ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα θύματα.

Ο Κασκάντε κρατήθηκε στο Κέντρο Κράτησης West Valley. Στις 22 Αυγούστου, του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για πολλαπλά κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης άσεμνης πράξης σε παιδί κάτω των 14 ετών, με ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις για «απαγωγή και χρήση πυροβόλου όπλου».

Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα, ενώ παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση.