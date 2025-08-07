Τουρκικά ΜΜΕ ανέφεραν πως η χώρα απέτρεψε το σκάφος Fugro Gauss υπό σημαία Γιβραλτάρ να πραγματοποιήσει έρευνες για λογαριασμό της Κύπρου, σε περιοχή που η Άγκυρα θεωρεί ότι ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και εξέδωσα αντί – NAVTEX. Σύμφωνα με τα ίδια Μέσα, το τουρκικό ναυτικό αναπτύχθηκε στην περιοχή και η Άγκυρα «διεμήνυσε ότι το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της», σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Milliyet».

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, ανέφεραν ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά». Οι ίδιες πηγές, σύμφωνα με το philenews, «η αποφασιστικότητά μας σχετικά με τα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020, αποδεικνύεται συνεχώς τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες όπως η τοποθέτηση καλωδίων/σωλήνων ή η επιστημονική έρευνα στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, ένα παράκτιο κράτος».

Όπως αναφέρει το philenews, «Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, διεξάγουμε πάντα την απαραίτητη παρακολούθηση χωρίς να επιτρέπουμε καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας και δεν επιτρέπουμε καμία δραστηριότητα ή έργο που αγνοεί τη χώρα μας (όπως το Έργο Διασύνδεσης της Μεγάλης Θάλασσας)», αναφέρει.

Στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης, συνεχίζει, «η ανακοίνωση NAVWARN που εκδόθηκε στις 5 Αυγούστου 2025, σχετικά με τις γεωφυσικές έρευνες του πλοίου FUGRO GAUSS με σημαία Γιβραλτάρ, διαπιστώθηκε ότι είχε παραβιάσει την υφαλοκρηπίδα μας. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Εξωτερικών μας εξέδωσε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις και το Υπουργείο μας εξέδωσε αντί NAVTEX».

Επιπλέον, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, οι πηγές του Υπουργείου Αμυνας ανέφεραν ότι «τα αεροπορικά και ναυτικά μας μέσα έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα. Οι δραστηριότητες του εν λόγω πλοίου παρακολουθούνται στενά. Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να παραβιάσουν την υφαλοκρηπίδα μας, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα επί τόπου».