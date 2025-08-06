Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό βίας στο Μανχάταν, όταν άγνωστος άνδρας μαχαίρωσε μια 25χρονη γυναίκα σε σταθμό του μετρό, το απόγευμα της Τρίτης, χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

Το θύμα κατέβαινε τις σκάλες στον σταθμό των γραμμών C και E στην οδό 23rd, στην περιοχή Τσέλσι, γύρω στις 6:30 μ.μ., όταν ο δράστης πλησίασε και της κάρφωσε αυτό που περιγράφεται ως μαχαίρι στην αριστερή πλευρά της πλάτης της, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση, η οποία χαρακτηρίζεται ως απρόκλητη και τυχαία. Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια σύλληψη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο ύποπτος περιγράφεται ως ισπανόφωνος, ύψους περίπου 1,70 μ., και εθεάθη τελευταία φορά να φορά λευκό μπλουζάκι και μπλε φόρμα.