Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στη νότια Κίνα, όπου καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν μεγάλες πλημμύρες και κατολισθήσεις, μετέδωσαν σήμερα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βροχοπτώσεις αυτές παγίδευσαν 14 ανθρώπους, εκ των οποίων ένας έχασε τη ζωή του, στην πόλη της Καντόνας, την πρωτεύουσα της νότιας επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Στην περιοχή αυτή, περισσότεροι από 75.000 άνθρωποι είχαν φύγει εσπευσμένα μέχρι σήμερα το μεσημέρι, διευκρίνισε.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από το CCTV δείχνουν ανθρώπους να μετακινούνται με το νερό να φτάνει μέχρι τη μέση τους και άλλοι να κρατιούνται από ένα εντελώς βυθισμένο όχημα.

Στη γειτονική επαρχία Γκουανγκσί, οι βροχοπτώσεις πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, σύμφωνα με το CCTV.

Απέναντι στην κατάσταση αυτή, οι αρχές ενεργοποίησαν σήμερα σχέδιο έκτακτης ανάγκης στην Γκουανγκντόνγκ, σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αποδεσμεύει 100 εκατομμύρια γουάν (12 εκατομμύρια ευρώ) για να καταστήσει δυνατή την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στην επαρχία αυτή.

Οι συνεχείς βροχές και οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει στην επαρχία “σημαντικές ανθρώπινες απώλειες” και “υλικές ζημιές”, δήλωσε σήμερα σε ανακοίνωση η εθνική επιτροπή ανάπτυξης και μεταρρύθμισης.

Τον Ιούλιο, 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις βορείως του Πεκίνου.

Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο στην Κίνα, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, όταν ορισμένες περιοχές αντιμετωπίζουν μεγάλη κακοκαιρία ενώ άλλες υποφέρουν από τον καύσωνα.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ένταση και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνονται λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία έχει επιταχυνθεί λόγω της καύσης ορυκτών καυσίμων.

Η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι επίσης σημαντικός παραγωγός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και επιδιώκει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2060.

Πηγή: ΑΠΕ