Ο Blondie, το θρυλικό λιοντάρι που παρακολουθούνταν στο πλαίσιο επιστημονικής μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σκοτώθηκε βάναυσα από κυνηγούς τροπαίων έξω από το Εθνικό Πάρκο Hwange στη Ζιμπάμπουε, την εβδομάδα της 29ης Ιουνίου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λιοντάρι δελεάστηκε με κομμάτια κρέατος από το πίσω μέρος φορτηγού, ώστε να βγει εκτός της προστατευόμενης ζώνης και να περάσει σε κυνηγετικό έδαφος, όπου επιτρέπεται η θήρα. Μόλις τρεις μήνες πριν, ερευνητές είχαν τοποθετήσει GPS κολάρο στον Blondie για να παρακολουθούν τον ίδιο και την αγέλη του, η οποία αποτελείται από τρία ενήλικα θηλυκά και δέκα μικρά.

Υπάρχουν ανησυχίες ότι ο επαγγελματίας κυνηγός που οργάνωσε το κυνήγι γνώριζε πως ο Blondie έφερε κολάρο και είχε εξαρτώμενα μικρά. Ο Σάιμον Έσπλεϊ, διευθύνων σύμβουλος της Africa Geographic και χορηγός της έρευνας, δήλωσε: «Είμαστε εξοργισμένοι. Το γεγονός ότι το εμφανές κολάρο δεν απέτρεψε τη θανάτωσή του αποδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα: κανένα λιοντάρι δεν είναι ασφαλές από τις κάννες των κυνηγών. Ήταν αρσενικό αναπαραγωγής στην ακμή του και αυτό ακριβώς καταρρίπτει τις διαβεβαιώσεις περί στοχευμένων κυνηγιών σε ηλικιωμένα, μη αναπαραγωγικά άτομα».

