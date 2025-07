Τουλάχιστον 23 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ένα παιχνίδι σε λούνα παρκ στο Green Mountain Park στην Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας παρουσίασε βλάβη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Khaleej Times, το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν η κεντρική κολόνα του παιχνιδιού έσπασε στα δύο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αρκετούς ανθρώπους να απολαμβάνουν τη διαδρομή στο παιχνίδι, γνωστό ως «360 Degrees», το οποίο αιωρούνταν μπρος πίσω.

Last night in the city of Taif which is in eastern Saudi Arabia – a ride called 360 collapsed while it was full of people. Dozens of people were injured, some seriously via @kaisos1987 pic.twitter.com/OByfREaFRR