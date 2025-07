Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε πάνω από 300 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και οκτώ πυραύλους για να επιτεθεί στην Ουκρανία στη διάρκεια της νύχτας.

«Σήμερα, ο κόσμος είδε για άλλη μια φορά την απάντηση της Ρωσίας στην επιθυμία μας για ειρήνη, που τη συμμερίζεται η Αμερική και η Ευρώπη», έγραψε ο Ζελένσκι στο Χ. Παράλληλα, έκανε λόγο για φόνους με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων.

Since the night hours, our rescuers, firefighters, medics, and all the necessary emergency services have been working at the sites of Russian missile and drone strikes. The Dnipro, Poltava, Sumy, Mykolaiv, and Kyiv regions have been affected. The capital was the primary target of… pic.twitter.com/Cn8VMXoijE