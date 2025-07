Πολλά πτώματα εντοπίστηκαν σε δασική περιοχή από την αστυνομία που ερευνούσε την εξαφάνιση ενός αγνοούμενου άνδρα στην Κορνουάλη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Οι αστυνομικοί που ερευνούσαν την εξαφάνιση του 43χρονου Ντάνιελ Κόουλμαν εντόπισαν τα λείψανά του στην περιοχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Περαιτέρω έρευνες οδήγησαν στην ανακάλυψη και άλλων σορών, γεγονός που προκάλεσε τη διεξαγωγή μεγάλης επιχείρησης στην οποία συμμετέχουν αστυνομικοί από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία της Ντέβον και της Κορνουάλης, με ενισχύσεις από ειδικές δυνάμεις και εγκληματολογικά συνεργεία από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην έρευνα συμμετέχει και η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος (National Crime Agency), αλλά και ιδιωτικοί φρουροί ασφαλείας. Στην περιοχή έχει επιβληθεί απαγόρευση χρήσης drone.

