Μια γυναίκα από τη Νέα Υόρκη πιστεύει ότι είδε τον κατηγορούμενο για φόνο πατέρα, Λουσιάνο Φρατόλιν, να «τρέχει σε ένα λόφο» κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε πνιγμένη η 9χρονη κόρη του, η Ελληνοκαναδή Μελίνα Γαλάνη-Φρατόλιν.

Η Ρεμπέκα Κουλισκόβσκι, μόνιμη κάτοικος του Τικοντερόγκα στη βόρεια Νέα Υόρκη, δήλωσε στο News10 ότι υπέβαλε δύο αναφορές στην αστυνομία αφού είδε έναν άνδρα που τώρα πιστεύει ότι ήταν ο Φρατόλιν να τρέχει μακριά από το αυτοκίνητό του το Σάββατο το βράδυ, όταν πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε η Μελίνα.

Η Κουλισκόβσκι οδηγούσε όταν είδε ένα Toyota Prius σταματημένο στο δρόμο.

«Μου τράβηξε την προσοχή επειδή, καθώς περνούσα δίπλα από το αυτοκίνητο, είδα έναν ψηλό και αδύνατο άνδρα», είπε στο News10. «Και έτρεχε προς ένα λόφο δίπλα στον οποίο είχε παρκάρει και στο κάτω μέρος του οποίου υπήρχε μια δασώδης περιοχή», είπε.

«Απλά μου φάνηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, υπήρχε κάτι περίεργο σε αυτόν, δεν ξέρω, τα μάτια μας συναντήθηκαν όταν πέρασα με το αυτοκίνητο, με κοίταξε», είπε.

Η Κουλισκόβσκι δεν είδε κανένα παιδί με τον άντρα εκείνη τη στιγμή, αλλά επικοινώνησε αμέσως με την αστυνομία όταν έλαβε το Amber Alert για τη μικρή Μελίνα την Κυριακή.

«Λάβαμε μια προειδοποίηση και σκέφτηκα: “Θεέ μου, όχι”. Δεν μπορώ καν να σας περιγράψω τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή, ήταν φρικτό», είπε, σύμφωνα με τη New York Post.

