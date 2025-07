Βίντεο που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, από τροχαίο έλεγχο τον Φεβρουάριο, στο οποίο φαίνεται αστυνομικός στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα των ΗΠΑ να σπάει το τζάμι του αυτοκινήτου και να χτυπάει στο πρόσωπο έναν άνδρα πριν τον συλλάβει, προκάλεσε έρευνα για τη χρήση βίας από τους αστυνομικούς.

Ο Γουίλιαμ ΜακΝιλ Τζούνιορ δημοσίευσε το βίντεο στα social media την Κυριακή, αναφέροντας ότι σταμάτησε από αστυνομικό στις 19 Φεβρουαρίου. Στο βίντεο, αστυνομικός του Τζάκσονβιλ λέει στον ΜακΝιλ ότι τον σταμάτησε επειδή τα φώτα του αυτοκινήτου του ήταν σβηστά. Ο ΜακΝιλ, 22 ετών, απαντά ότι και άλλα οχήματα κυκλοφορούν χωρίς φώτα και ζητά να μιλήσει με επόπτη – και τότε “τα πράγματα κλιμακώθηκαν πολύ γρήγορα, όπως μπορείτε να δείτε”, έγραψε στο Instagram.

Το βίντεο δείχνει τον αστυνομικό να σπάει το τζάμι του οδηγού, να απαιτεί να κατέβει από το όχημα και να τον χτυπά στο πρόσωπο. Ακολούθως, οι αστυνομικοί ανοίγουν την πόρτα και τον τραβούν έξω.

