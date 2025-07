Σπάνιο πορτρέτο του ηγέτη της ανεξαρτησίας της Ινδίας, Μαχάτμα Γκάντι πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο έναντι 152.800 αγγλικών λιρών (204.648 δολαρίων).

Το ποσό είναι πολύ υψηλότερο από την τιμή εκτίμησης των 50.000-70.000 αγγλικών λιρών που ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Bonhams.

Η ελαιογραφία ζωγραφίστηκε το 1931 από τη Βρετανο-Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα Κλερ Λέιτον όταν ο Γκάντι επισκέφθηκε το Λονδίνο.

Rare Gandhi oil portrait sold for more than $200,000 https://t.co/RO8CxeIL7O