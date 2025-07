Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχέδιο λιτότητας του Φρανσουά Μπαϊρού για τη διάσωση της Γαλλίας, με την αντιπολίτευση να εξαπολύει απειλές για κατάθεση πρότασης μομφής σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν ανακαλέσει τα σκληρά μέτρα – μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το πάγωμα κρατικών δαπανών και η κατάργηση δύο αργιών.

Συγκεκριμένα, η πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος, Μαρίν Λεπέν, προειδοποίησε ότι το κόμμα της ενδέχεται να καταψηφίσει την κυβέρνηση, εάν δεν υπάρξει άμεση αναθεώρηση του σχεδίου περικοπών.

«Αν ο Φρανσουά Μπαϊρού δεν αναθεωρήσει, θα καταψηφίσουμε την κυβέρνηση», δήλωσε χαρακτηριστικά η Λεπέν, ασκώντας δριμεία κριτική στις προτάσεις λιτότητας ύψους σχεδόν 20 δισ. ευρώ. «Η κυβέρνηση επιλέγει να επιτεθεί στους Γάλλους, στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους, αντί να χτυπήσει τη σπατάλη», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), ζητώντας περικοπές στον τομέα της μετανάστευσης, της υγείας και της εκπαίδευσης.

Après sept années de gabegie catastrophique, Emmanuel Macron et François Bayrou sont incapables de faire de vraies économies et présentent une énième facture aux Français : près de vingt milliards d’euros d’impôts et de privations.



Aucune économie sur le coût de l’immigration,…