Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Κυριακής στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς σε εκκλησία στο Κεντάκι με τον κυβερνήτη της πολιτείας να κάνει λόγο για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας πυροβόλησε έναντι ενός αστυνομικού της πολιτείας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

BREAKING: Multiple victims reported after trooper-involved shooting led to gunfire at a Baptist Church in Lexington, Kentucky, officials say pic.twitter.com/iuC37V2BCT

Ο ύποπτος είναι νεκρός, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ δεν διευκρινίζεται εάν έχει εξουδετερωθεί από τις αρχές.

BREAKING: A Kentucky State Police trooper was shot, and multiple people were injured in an incident that ended at Richmond Road Baptist Church in Fayette County on Sunday: https://t.co/bbo3sUvDUL pic.twitter.com/EuAiRDcxKC