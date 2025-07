Τη στήριξή του στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και «τις προσπάθειες της Κομισιόν για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ», δηλώνει σε μήνυμά του στο «Χ» ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα αναφορικά με τους νέους εμπορικούς δασμούς του Τραμπ.

Ολόκληρο το μήνυμά του στο «Χ», μετά την επιστολή που ανήρτησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι θα επιβάλλει δασμούς 30% από την 1η Αυγούστου στα προϊόντα που εισάγονται από την ΕΕ:

«Το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο οδηγεί στην ευημερία, δημιουργεί θέσεις εργασίας και ενισχύει τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι δασμοί είναι φόροι. Τροφοδοτούν τον πληθωρισμό, δημιουργούν αβεβαιότητα και εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη. Θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε ισχυρές εμπορικές συνεργασίες παγκοσμίως.

Η ΕΕ παραμένει σταθερή, ενωμένη και έτοιμη να προστατεύσει τα συμφέροντά μας, υποστηρίζοντας πλήρως την πρόεδρο @vonderleyen και τις προσπάθειες της Επιτροπής για την επίτευξη μιας δίκαιης συμφωνίας με τις ΗΠΑ».

Free and fair trade drives prosperity, creates jobs and strengthens supply chains.



Tariffs are taxes. They fuel inflation, create uncertainty and hinder economic growth. We will continue to build strong trade partnerships worldwide.



The EU remains firm, united and ready to…