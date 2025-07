Ένας ένοπλος άνδρας, φορώντας τακτικό εξοπλισμό και κρατώντας τουφέκι, άνοιξε πυρ το πρωί της Δευτέρας εναντίον πρακτόρων της Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ (Border Patrol), τη στιγμή που εκείνοι έφταναν σε εγκατάσταση της υπηρεσίας στο McAllen του Τέξας, στην περιοχή Rio Grande Valley.

Οι πράκτορες και αστυνομικοί της περιοχής ανταπέδωσαν τα πυρά, σκοτώνοντας τον δράστη επί τόπου. Σύμφωνα με τις αρχές, κανένας ομοσπονδιακός πράκτορας δεν τραυματίστηκε, ωστόσο ένας αστυνομικός της McAllen δέχθηκε πυροβολισμό και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Σε δήλωσή του προς το Fox News, το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) ανέφερε: «Σήμερα το πρωί, ένα άτομο άνοιξε πυρ στην είσοδο του παραρτήματος του τομέα Συνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών στο McAllen του Τέξας. Πράκτορες της Συνοριοφυλακής και αστυνομικοί της περιοχής συνέβαλαν στην εξουδετέρωση του ενόπλου».

BREAKING: A sh00ter armed to the teeth was shot and k*lled after ambushing Border Patrol agents as they arrived at an annex facility in McAllen, Texas this morning, according to @BillMelugin_ .



