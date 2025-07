Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 διασώθηκαν έπειτα από ναυάγιο πορθμείου που μετέφερε 65 επιβάτες και κατευθυνόταν προς το Μπαλί, στην Ινδονησία την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση τοπικού αστυνομικού αξιωματούχου.

«Είκοσι τρεις άνθρωποι διασώθηκαν, 4 είναι νεκροί», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράμα Σαμτάμα Πούτρα, επικεφαλής της αστυνομίας στην πόλη Μπανγιουάνγκι, στην ανατολική Ιάβα, από όπου είχε αποπλεύσει το φέρι, περί τις 07:50 (τοπική ώρα· 03:50 ώρα Ελλάδας). Υπηρεσία έρευνας και διάσωσης ανέφερε νωρίτερα πως 61 άνθρωποι αγνοούνταν.

🚨🇮🇩#BREAKING | NEWS ⚠️

Rescue teams arrive for a massive search and rescue after a ferry carrying 65 people has sank in the Bali Strait, this happened very quick after departure from the Ketapang Port in East Java. pic.twitter.com/EU14otTBOy