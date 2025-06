Η Ιρλανδία έγινε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που εισάγει νομοθεσία για την απαγόρευση του εμπορίου με τους ισραηλινούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Σάιμον Χάρις, μετά τη δημοσίευση του νέου νομοσχεδίου του.

Το Γενικό Σχέδιο του Νομοσχεδίου για την Απαγόρευση της Εισαγωγής Προϊόντων από Ισραηλινούς Οικισμούς στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση, αλλά πλέον θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Εμπορίου του κοινοβουλίου για προκαταρκτικό έλεγχο.

Today Ireland becomes the first country in Europe to bring forward legislation to ban trade with the Occupied Palestinian Territories.

Ireland is speaking up and speaking out against the genocidal activity in Gaza.

