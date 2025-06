Εφετείο στην Καλιφόρνια επικύρωσε την απόφαση που διατάσσει σχολική περιφέρεια της κομητείας του Λος Άντζελες να καταβάλει αποζημίωση ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων σε πρώην μαθήτρια, η οποία υπήρξε στόχος μιας ανελέητης εκστρατείας εκφοβισμού που διήρκεσε μήνες και περιλάμβανε ακόμα και απειλές θανάτου.

Την Παρασκευή, η σχολική περιφέρεια El Segundo Unified School District της κομητείας του Λος Άντζελες έχασε την έφεσή της κατά της απόφασης του 2022, η οποία έκρινε ότι η περιφέρεια υπήρξε αμελής στην προστασία της Eleri Irons από «εκφοβισμό, βασανισμό και επιθετικότητα».

Η Irons, που σήμερα είναι 21 ετών, ήταν 13χρονη μαθήτρια στο γυμνάσιο El Segundo Middle School, όταν ξεκίνησε ο εκφοβισμός από άλλες έφηβες, μεταξύ Νοεμβρίου 2017 και Ιουνίου 2018.

Σύμφωνα με τη nypost, η έφεση της σχολικής περιφέρειας επικεντρώθηκε σε αρκετά ζητήματα, υποστηρίζοντας ότι η Irons δεν απέδειξε τους τραυματισμούς της και ότι δεν έφερε ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο οι υπάλληλοί της διαχειρίστηκαν την υπόθεση.

Οι δικηγόροι του σχολείου επικαλέστηκαν επίσης άρθρο του κυβερνητικού κώδικα της Καλιφόρνια, που απαλλάσσει τους δημόσιους υπαλλήλους από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Patch.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατατέθηκε το 2019, η Irons «υπέφερε από διαταραχή μετατραυματικού στρες (PTSD), αυτοτραυματίστηκε και έβρισκε καταφύγιο στο ιατρείο του σχολείου σχεδόν κάθε μεσημέρι», λόγω του εκφοβισμού.

