Οι ομοσπονδιακές αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν τη σύλληψη επτά ανδρών που κατηγορούνται για τη μεγαλύτερη ληστεία κοσμημάτων στην ιστορία της χώρας, μια υπόθεση που θυμίζει σκηνές από το «Ocean’s Eleven», ή, πιο ταιριαστά, από το «Pacific Ocean’s Seven».

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έκλεψαν κοσμήματα, χρυσό, διαμάντια, ρουμπίνια, σμαράγδια και ρολόγια πολυτελείας αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων από θωρακισμένο φορτηγό της Brink’s, το οποίο μετέφερε τον πολύτιμο θησαυρό τον Ιούλιο του 2022 στην Καλιφόρνια.

Feds nab 7 thieves accused of stealing $100M worth of gold, diamonds, rubies and other bling in biggest jewel heist in US history https://t.co/2VKQf0ONNn pic.twitter.com/H07A0w47U7