Ισραηλινό χτύπημα πραγματοποιήθηκε στην Υεμένη πριν από λίγο, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Το χτύπημα φέρεται να ήταν μια στοχευμένη απόπειρα δολοφονίας ενός ηγέτη των Χούθι. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν ότι στόχος των βομβαρδισμών της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ ήταν ο επικεφαλής των Χούθι της Υεμένης Αμπντούλ Μαλίκ Αλ Χούθι.

Οι IDF δεν έχουν ακόμη σχολιάσει επίσημα το περιστατικό πάντως πολλοί λογαριασμοι΄στο X κάνουν λόγο για την εξουδετέρωσή του.

🚨BREAKING: Abdul Malik Al-Houthi has been ELIMINATED.✅👏 pic.twitter.com/sitfYR1OQf

🚨Breaking News: Abdul Malik al-Houthi, leader of the Houthi terrorists in Yemen has been elminated. pic.twitter.com/vlC6V5eI2G

Houthi Chief of Staff Abdul Malik reportedly killed in Israel airstrike. If confirmed, Israel has eliminated top leaders of Iran, Hamas, Houthi, and Hezbollah single-handedly 🔥 pic.twitter.com/lyf9HwJ60B