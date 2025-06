Απαγόρευση κυκλοφορίας έχει τεθεί σε ισχύ στο κέντρο του Λος Άντζελες, του δεύτερου πολυπληθέστερου αστικού κέντρου των ΗΠΑ, έπειτα από αλλεπάλληλα βράδια επεισοδίων και βανδαλισμών. Τα επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης και πολίτες που διαδήλωναν εναντίον της πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ για τη μετανάστευση.

«Κήρυξα τοπική κατάσταση έκτακτης ανάγκης κι επέβαλα απαγόρευση της νυχτερινής κυκλοφορίας στο κέντρο του Λος Άντζελες για να τερματιστούν οι βανδαλισμοί και οι λεηλασίες», ανακοίνωσε η δήμαρχος, Κάρεν Μπας, απευθυνόμενη σε δημοσιογράφους.

Η περιοχή έχει μέγεθος περίπου ένα τετραγωνικό μίλι, δήλωσε η δήμαρχος. Πηγή της αστυνομίας που γνωρίζει την κατάσταση δήλωσε στο CNN ότι επηρεάζονται λιγότεροι από 100.000 από τα 4 εκατομμύρια κατοίκους του Λος Άντζελες.

Πολλοί αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένων ανδρών της Εθνικής Φρουράς και πρακτόρων της Εσωτερικής Ασφάλειας, εθεάθησαν έξω από ένα κέντρο κράτησης στην περιοχή απαγόρευσης κυκλοφορίας, σύμφωνα με το CNN.

Το αστυνομικό τμήμα του Λος Άντζελες έκανε λόγο για «μαζικές συλλήψεις», καθώς διάφορες ομάδες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στη ζώνη απαγόρευσης κυκλοφορίας.

«Πολλαπλές ομάδες συνεχίζουν να συγκεντρώνονται στην 1η οδό μεταξύ Spring και Alameda», έγραψε το LAPD στο X. «Οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζονται και δρομολογούνται μαζικές συλλήψεις».

