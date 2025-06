Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε την Τρίτη, μιλώντας από στρατιωτική βάση, ότι στο Λος Άντζελες συντελείται «εισβολή από ξένους εχθρούς», αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές που αντιδρούν στην πολιτική του για τη μετανάστευση.

«Δεν θα αφήσουμε αμερικανική πόλη να υφίσταται εισβολή και κατάκτηση από ξένους εχθρούς», πέταξε μπροστά σε ένστολους στρατιωτικούς ο Αμερικανός πρόεδρος, που διέταξε να αναπτυχθούν χιλιάδες μέλη των ένοπλων δυνάμεων στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη.

Trump at Fort Bragg: I will stop invasion of our country https://t.co/LqsLn8LeFV