Χάος επικρατεί στο Λος Άντζελες μετά τις συγκρούσεις διαδηλωτών και αρχών, με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια να ανακοινώνει ότι θα μηνύσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για τους χειρισμούς του.

Σύμφωνα με το BBC, ο Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε ότι θα μηνύσει την κυβέρνηση Τραμπ, μετά την ανάπτυξη της Εθνικής Φρουράς χωρίς την άδειά του.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Νιούσομ έγραψε: «Αυτό ακριβώς ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Άναψε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για την ομοσπονδιοποίηση της Εθνικής Φρουράς. Το διάταγμα που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την [Καλιφόρνια].

Some of the coolest looking acts of resistance I’ve ever seen are happening in LA right now. pic.twitter.com/WHx4e9mS5k — Correcting the Record with Guillotines ☭ (@SetPixels) June 9, 2025

Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και να κάνει το ίδιο πράγμα. Θα του κάνουμε μήνυση».

Νωρίτερα, η ένταση κλιμακώθηκε, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους ως απάντηση στην έκτακτη αποστολή της Εθνοφρουράς από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποκλείοντας έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο και βάζοντας φωτιά σε αυτοκίνητα.

Cops in LA when they think no one’s filming….



This is why protests escalate. pic.twitter.com/oQzAPgUAPz — Travis Matthew (@Matthewtravis08) June 9, 2025

Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ και κρότου λάμψης για να ελέγξουν το πλήθος, τραυματίζοντας αρκετούς, ακόμα και δημοσιογράφους που μετέδιδαν τις εξελίξεις.

Scenes from LA look like a collapsing third-world war zone. Why? Because radical leftists are rioting over basic immigration enforcement. Local leaders are barely lifting a finger to stop it—so President Trump sent in 2,000 National Guardsmen to restore order. Thank God for LAPD,… pic.twitter.com/Pkz0hgHM9x — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) June 8, 2025

Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ κάλεσε σε ειρηνική συμπεριφορά, ενώ η αστυνομία χαρακτήρισε τις συγκεντρώσεις παράνομες και προειδοποίησε για ποινικές διώξεις. Η αστυνομία δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας την άμεση υποστήριξη.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press από το χάος στο Λος Άντζελες: