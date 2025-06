Τα πρώτα μέλη της αμερικανικής Εθνοφρουράς κατέφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, στο Λος Άντζελες (περίπου 19:00 ώρα Ελλάδας) μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάπτυξη 2.000 στρατιωτών, ως απάντηση στις έντονες διαδηλώσεις εναντίον των μαζικών συλλήψεων μεταναστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Washington Post, στην πόλη στάλθηκαν στρατιώτες της 79ης Ταξιαρχίας Πεζικού — της μεγαλύτερης μονάδας στην Καλιφόρνια. Ο πρώην πρόεδρος του Human Rights Watch, Κένερ Ροθ, επισημαίνει ότι είναι η πρώτη φορά από το 1965 που ένας Αμερικανός πρόεδρος διατάσσει ανάπτυξη Εθνοφρουράς χωρίς αίτημα από τον κυβερνήτη της πολιτείας.

Οι ταραχές πυροδοτήθηκαν από τη δράση της υπηρεσίας ICE το Σάββατο στο προάστιο Paramount, όπου μια μεγάλη ισπανόφωνη και μεταναστευτική κοινότητα ήλθε αντιμέτωπη με την αστυνομική παρουσία.

Η τοπική αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου–λάμψης, ενώ οι διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν λεωφορεία μεταφοράς υπόπτων.

Το ίδιο βράδυ, στο κέντρο του Λος Άντζελες, περίπου 60 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν φωνάζοντας συνθήματα εναντίον της παρουσίας του ICE, με αρκετούς να συλλαμβάνονται μετά από εκκλήσεις για απομάκρυνση.

Ανήμερα Κυριακής, ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε μέσω Truth Social το έργο της Εθνοφρουράς, επιρρίπτοντας ευθύνες στον κυβερνήτη και τη δήμαρχο για «ανικανότητα» και προειδοποιώντας ότι πλέον απαγορεύονται οι μάσκες στις διαδηλώσεις, ισχυριζόμενος ότι οι ακτιβιστές «δεν θα γίνουν ανεκτοί».

«Αντισυνταγματική και αυθαίρετη απόφαση»

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, από το Δημοκρατικό Κόμμα, έκανε γνωστό πως ζήτησε την άμεση ανάκληση της εντολής του Ντόναλντ Τραμπ για την αποστολή 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, χαρακτηρίζοντας τη σχετική απόφαση αντισυνταγματική και αυθαίρετη.

I have formally requested the Trump Administration rescind their unlawful deployment of troops in Los Angeles county and return them to my command.



We didn’t have a problem until Trump got involved. This is a serious breach of state sovereignty — inflaming tensions while… pic.twitter.com/tOtA5dcfxc — Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 8, 2025

Ο Νιούσομ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρώην πρόεδρο ότι επιχειρεί να δημιουργήσει τεχνητή κρίση και να παραβιάσει την αυτονομία της πολιτείας. «Δεν πρόκειται για ενέργεια προέδρου αλλά για στάση δικτάτορα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Απαντώντας, ο Λευκός Οίκος απέρριψε τις καταγγελίες, αναφέροντας σε δήλωσή του πως τα γεγονότα στο Λος Άντζελες μαρτυρούν «χάος, βία και ανομία» που καθιστούν απαραίτητη την επέμβαση.

Νωρίτερα, περίπου δέκα στρατιώτες της Εθνοφρουράς, μαζί με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, απώθησαν ομάδα διαδηλωτών έξω από κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης, ενώ ομάδα αστυνομικών εγκλωβίστηκε από τους διαδηλωτές κάτω από γέφυρα και κινδύνευσε, πριν καταφέρει τελικά να απεμπλακεί.

Moments ago a police officer was struck by a large rock that was thrown from a bridge in the Los Angeles (L.A.) ICE riots. Mayor Bass has fallen on the side of the rioters and Governor Newsom has lost control. President Trump needs to step in! pic.twitter.com/OkcwEo5EiV — American Nazarite (@AmericanNazir) June 9, 2025

Η Βόρεια Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε ότι περίπου 300 μέλη της πολιτειακής Εθνοφρουράς έχουν ήδη αναπτυχθεί στο Λος Άντζελες με αποστολή να προστατεύσουν ομοσπονδιακές υπηρεσίες και κρατικές υποδομές.

Σε νέα τοποθέτησή του ο Τραμπ χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «βίαιες εγκληματικές ομάδες» και δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο υπουργικό συμβούλιο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση της τάξης.

Μιλώντας από το Νιου Τζέρσεϊ, ο πρώην πρόεδρος υιοθέτησε σκληρή ρητορική, λέγοντας ότι σε περίπτωση απειλής κατά της χώρας και των πολιτών της, η αντίδραση θα είναι εξαιρετικά αυστηρή. «Αν φτύνουν τους δικούς μας, θα απαντήσουμε με χτύπημα», είπε χαρακτηριστικά, χωρίς να παραθέσει συγκεκριμένα περιστατικά.

TRUMP: “They spit, we hit! Nobody’s gonna spit on our police officers. Nobody’s gonna spit on our military.” 🔥🔥🔥

pic.twitter.com/XXEXKYoLXn — TONY™ (@TONYxTWO) June 8, 2025

Το FBI προσέφερε αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες σχετικά με άτομο που φέρεται να επιτέθηκε με πέτρες σε αστυνομικό όχημα στην περιοχή Paramount, τραυματίζοντας έναν ομοσπονδιακό αστυνομικό.

Παρότι η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε κλιμάκωση, δεν έχει ακόμη επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης του 1807, ο οποίος δίνει στον Πρόεδρο τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει στρατό για την καταστολή κοινωνικών αναταραχών. Τελευταία φορά εφαρμόστηκε το 1992, στις ταραχές του Λος Άντζελες, έπειτα από σχετικό αίτημα του τότε κυβερνήτη.

Σε ερώτηση για πιθανή ενεργοποίηση του εν λόγω νόμου, ο Τραμπ απάντησε ότι αυτό «εξαρτάται από το αν θα υπάρξει εξέγερση».

Σε ετοιμότητα 500 πεζοναύτες

Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Πεντάγωνο έχει θέσει σε ετοιμότητα τους πεζοναύτες στην πλησιέστερη βάση του Πέντλεντον, υπογραμμίζοντας ότι 500 στρατιώτες είναι διαθέσιμοι να επέμβουν εάν η κατάσταση κλιμακωθεί.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά και δημιουργεί περιττή ένταση με την αποστολή στρατού, ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε τις διαδηλώσεις που εξελίχθηκαν σε βίαιες συγκρούσεις.

HAPPENING NOW 🚨: THOUSANDS of ANTI ICE Protestors are currently marching in Downtown Los Angeles for a third day in a row, to protest ICE raids in the county.



This is the largest number of protesters I’ve seen in years. Police and national guard on location. pic.twitter.com/Ujfb9dMSqh — Anthony (@AnthonyCabassa_) June 8, 2025

Η Βανέσα Κάρντενας, από την οργάνωση America’s Voice, κατηγόρησε την κυβέρνηση Τραμπ για καταχρηστική χρήση εξουσίας, υποστηρίζοντας ότι προκάλεσε σκόπιμα την κοινωνική έκρηξη με στόχο να ενισχύσει το αφήγημά της περί «νόμου και τάξης».

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, υποστήριξε σε συνέντευξη στο CBS ότι η παρουσία της Εθνοφρουράς έχει στόχο να διασφαλίσει τόσο την ασφάλεια των ειρηνικών διαδηλωτών όσο και των δυνάμεων ασφαλείας.

Ο Τραμπ από την πλευρά του έχει δεσμευθεί για μαζικές απελάσεις και αυστηρή πολιτική απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση, στοχεύοντας σε 3.000 συλλήψεις την ημέρα από την υπηρεσία ICE.

Σύμφωνα με απογραφικά δεδομένα, το Λος Άντζελες είναι πόλη με έντονη παρουσία μεταναστών και ισπανόφωνων κοινοτήτων. Ωστόσο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων της ICE, συλλαμβάνονται και άτομα με νόμιμα έγγραφα διαμονής, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και νομικές ενέργειες.

Η Πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε ότι οι ενέργειες των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι απαράδεκτες, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με βία και καταστολή αλλά με μια καλά σχεδιασμένη, συνολική μεταρρύθμιση.