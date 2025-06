Τα πρώτα στρατεύματα της Εθνοφρουράς έφτασαν στο Λος Άντζελες, μετά την εντολή Τραμπ προκειμένου να καταστείλουν τις βίαιες ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στο σχέδιο μαζικών απελάσεων και τις συλλήψεις μεταναστών.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, νέες ομάδες της εθνοφρουράς έφτασαν στην κομητεία του San Bernardino και ήδη έλαβαν θέσεις μπροστά από το κέντρο κράτησης του Λος Άντζελες, όπου μεταφέρονται οι μετανάστες που δεν διαθέτουν άδεια παραμονής στις ΗΠΑ.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύμφωνα με το BBC, τα στρατεύματα συγκεντρώνονται έξω από το κέντρο κράτησης του κέντρου του Λος Άντζελες, όπου μεταφέρονται οι μετανάστες μετά τη σύλληψή τους.

Ωστόσο, η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να χρησιμοποιήσει σε ομοσπονδιακή υπόθεση την Εθνοφρουρά, η οποία συνήθως βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο, θεωρείται ασυνήθιστη αν όχι αμφιλεγόμενη.

Ο ιστότοπος της στρατιωτικής δύναμης αναφέρει ότι τέθηκε υπό ομοσπονδιακό έλεγχο χρησιμοποιώντας τον Τίτλο 10 του Κώδικα των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος δείχνει αποφασισμένος να κάνει πράξη το όραμά του σε όλους τους τομείς. Και σε αυτό τον στόχο δεν μπορεί να λείπει ένα από τα κεντρικά του πολιτικά στοιχήματα: Η πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης.

🇺🇸 — JUST IN: The first group of National Guard troops have arrive ld in Los Angeles, California, after President Trump signed an order to send 2,000 National Guards to curb anti ICE immigration operation protests. pic.twitter.com/7sDsrafPuX

National Guard Arrived in Los Angeles



Military vehicles and soldiers from the National Guards were recently seen in Los Angeles.



It shows videos from AP and Retuers, as described by ABC News and the New York Post, among others.



It comes after Donald Trump has used a special… pic.twitter.com/wiaievglcC