Στο χάος έχει βυθίζεται για δεύτερο 24ωρο το Λος Άντζελες, καθώς έχει μετατραπεί σε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων, με αφορμή τις διαδηλώσεις ενάντια στις μαζικές συλλήψεις παράτυπων μεταναστών.

Οι δρόμοι της αμερικανικής μητρόπολης φλέγονται από την οργή των διαδηλωτών και την απάντηση των δυνάμεων καταστολής.

Με εντολή του προέδρου Τραμπ, 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να αναπτυχθούν στην «πόλη των αγγέλων», πυροδοτώντας ένα εκρηκτικό κλίμα αστάθειας και αγωνίας.

Ο Λευκός Οίκος, σε μια επίθεση άνευ προηγουμένου, κατηγορεί ανοιχτά τις αρχές της Καλιφόρνιας για ανικανότητα. Από την άλλη, ο Κυβερνήτης της Πολιτείας απάντησε σε υψηλούς τόνους, κάνοντας λόγο για μια «εμπρηστική» πολιτική απόφαση, ικανή να ρίξει λάδι στη φωτιά.

Η ένταση κορυφώνεται έξω από το ομοσπονδιακό κέντρο κράτησης μεταναστών, όπου οι διαδηλωτές παραμένουν ακλόνητοι, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούν με δακρυγόνα και φωτοβολίδες να διαλύσουν το πλήθος. Η εικόνα θυμίζει εμπόλεμη ζώνη.

Trump regime ICE forces firing randomly at US citizens in Los Angeles over the weekend. The brave people of California rose up to protect their communities from masked unidentified fascists that were abducting innocent people off the streets. pic.twitter.com/tenMjMkPpU

Το βίαιο σκηνικό είχε στηθεί ήδη από το προηγούμενο 24ωρο, με συνεχείς συμπλοκές ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία. Οι πολίτες καταγγέλλουν τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της υπηρεσίας μετανάστευσης, που εξαπολύονται ανελέητα τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Η σπίθα άναψε στο προάστιο Paramount, όπου κατοικεί σημαντικό ποσοστό της ισπανόφωνης κοινότητας. Μόλις εντοπίστηκε η παρουσία των ομοσπονδιακών δυνάμεων, ξέσπασαν εκτεταμένα επεισόδια, τα οποία πήραν γρήγορα διαστάσεις.

Σύμφωνα με τους New York Times, η άφιξη της Εθνοφρουράς στην κομητεία του Λος Άντζελες θεωρείται ζήτημα ωρών. Αν και τα επεισόδια δεν έχουν ακόμη επεκταθεί, η κυβέρνηση διατηρεί επιφυλακή. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε με νόημα ότι σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης, δεν αποκλείεται η ανάπτυξη και πεζοναυτών.

A powder keg is about to explode: With masks to hide their identity, this is what a Nazi takeover of the streets of Los Angeles looks like. Trump's cosplaying ICE Gestapo is carrying out a lawless assault against one of the most diverse cities in America. pic.twitter.com/zDJyAplqhx