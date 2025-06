Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, μετά τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια διαμαρτυριών κατά των μαζικών συλλήψεων παράτυπων μεταναστών, με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ να επικρίνει δριμύτατα τις «ανίκανες» αρχές της Καλιφόρνιας.

«Σκόπιμα εμπρηστική» χαρακτήρισε την απόφαση ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με το επώνυμο του Νιούσομ (Newsom), τον οποίο αποκάλεσε Νιούσκαμ (Newscum = σε ελεύθερη μετάφραση: νέο σκουπίδι/απόβρασμα), ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social: «Αν ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσκαμ και η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους – και όλοι ξέρουν ότι δεν μπορούν – τότε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παρέμβει και θα λύσει το πρόβλημα των ταραχών και των πλιατσικολόγων όπως θα έπρεπε να επιλυθεί».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε πως το Πεντάγωνο είναι έτοιμο να κινητοποιήσει πεζοναύτες στην πολιτεία «εάν η βία συνεχιστεί».

«Το υπουργείο Άμυνας κινητοποιεί αμέσως την Εθνοφρουρά προκειμένου να υποστηρίξει τις ομοσπονδιακές αρχές επιβολής του νόμου στο Λος Άντζελες. Εάν η βία συνεχιστεί, εν ενεργεία πεζοναύτες από τη βάση Πέντλετον θα κινητοποιηθούν επίσης – βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή», έγραψε ο Χέγκσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

BREAKING: The Trump administration has sent the National Guard to Los Angeles to combat peaceful protestors who’ve been protesting ICE’s immigration raids. This is an unnecessary escalation by Trump that will terrorize communities & only make things worse. pic.twitter.com/7rDbrfM7QK — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) June 8, 2025

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Λος Άντζελες επειδή αντιτάχθηκαν σε μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) η οποία εδώ και εβδομάδες σαρώνει τις ΗΠΑ για τον εντοπισμό και τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών στο πλαίσιο επιχείρησης που διέταξε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

🚨BREAKING — Thousands march in Los Angeles against a blitz of multiple ICE raids pic.twitter.com/iFA55Ndc6j — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) June 7, 2025

«Έχουν ήδη γίνει αρκετές συλλήψεις για παρεμπόδιση των επιχειρήσεών μας», έγραψε ο υποδιευθυντής του FBI Νταν Μποντζίνο σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμη. Χτενίζουμε τα βίντεο για να εντοπίσουμε τους δράστες. Εσείς φέρνετε το χάος, εμείς φέρνουμε χειροπέδες», συμπλήρωσε.

BREAKING: Protesters have surrounded the federal detention center in Los Angeles. California isn’t backing down, this is a full-blown standoff with the feds. pic.twitter.com/d4495b5N7i — Brian Allen (@allenanalysis) June 7, 2025

Έψαχναν μεροκάματο

Στελέχη της ICE συγκεντρώθηκαν το πρωί στο προάστιο Πάραμαουντ, στο οποίο διαμένουν αρκετά μέλη της ισπανόφωνης κοινότητας, κοντά σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Home Depot, όπου συνήθως ανειδίκευτοι εργάτες αναζητούν μεροκάματο προσφέροντας τις υπηρεσίες τους. Δεν είναι σαφές αν οι πράκτορες της ICE ετοιμάζονταν να συλλάβουν παράτυπους μετανάστες ή συγκεντρώθηκαν εκεί για να προετοιμάσουν κάποια επιχείρηση.

ICE agents or bounty hunters?



A raid at Home Depot on Wilshire in Los Angeles earlier today.



What’s disturbing is that they’re wearing masks and vests you could buy on Amazon. They’re in unmarked cars, and I don’t see any IDs on the officers — regular SUVs with standard plates.… pic.twitter.com/EfatVYTIAd — Christopher Webb (@cwebbonline) June 7, 2025

Όταν έγινε αντιληπτή η παρουσία τους, προκλήθηκε ένταση και το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ανέπτυξε αστυνομικούς για την αποκατάσταση της τάξης. Διαδηλωτές πέταξαν αντικείμενα στους αστυνομικούς και επιχείρησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση λεωφορείου από την περιοχή. Αστυνομικοί απώθησαν το συγκεντρωμένο πλήθος με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

Λίγες ώρες αργότερα, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι συντρίμμια και αναποδογυρισμένα καροτσάκια αγορών, όπως φαίνεται σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, τα οποία ανέφεραν επίσης ότι ορισμένοι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε μια αμερικανική σημαία.

A powder keg is about to explode: With masks to hide their identity, this is what a Nazi takeover of the streets of Los Angeles looks like. Trump's cosplaying ICE Gestapo is carrying out a lawless assault against one of the most diverse cities in America. pic.twitter.com/zDJyAplqhx — Bill Madden (@maddenifico) June 7, 2025

Από την Παρασκευή

Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί επίσης την Παρασκευή στο Λος Άντζελες, όπου διαδηλωτές έριξαν αυγά σε οχήματα της ICE αφότου πράκτορες της υπηρεσίας συνέλαβαν παράτυπους μετανάστες. Σε εικόνες που δημοσίευσε το Σάββατο στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής Μάικλ Μπανκς και κοινοποίησε ο Στίβεν Μίλερ – σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ –, διακρίνονται δεκάδες πάνοπλοι πράκτορες με στρατιωτικές στολές να έρχονται αντιμέτωποι με διαδηλωτές. Σχολιάζοντας τα επεισόδια, ο Στίβεν Μίλερ έκανε λόγο για «εξέγερση» κατά της έννομης τάξης και της εθνικής κυριαρχίας των ΗΠΑ.