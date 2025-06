Νέο κύμα ταλαιπωρίας βίωσαν οι επιβάτες στο διεθνές αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι το βράδυ της Τετάρτης, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε προσωρινή αναστολή λειτουργιών στο έδαφος, λόγω της μεγάλης έλλειψης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι το Νιούαρκ Λίμπερτι είναι διεθνές αεροδρόμιο και αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τη New York Post, η εντολή της FAA εκδόθηκε στις 5:20 μ.μ. (τοπική ώρα), καθηλώνοντας προσωρινά όλα τα αεροσκάφη στο έδαφος, ενώ η επανεκκίνηση των πτήσεων επιτράπηκε ξανά στις 6:00 μ.μ. Σύμφωνα με τις Αρχές, η απόφαση ελήφθη εξαιτίας της υποστελέχωσης του προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Το πρόβλημα είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των αφίξεων και αναχωρήσεων σε μόλις 28 ανά ώρα, καταγράφοντας μείωση 30% από τη συνήθη χωρητικότητα του αεροδρομίου.

